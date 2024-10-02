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Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Окупанти скинули на маршрутку вибухівку з БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через скидання вибухівки з БпЛА смертельні поранення дістала 69-річна жінка

Російські загарбники атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

За словами глави регіону, через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка.

«На жаль, потерпіла померла у «швидкій». Мої співчуття рідним та близьким», – сказав Прокудін.

Нагадаємо, що сьогодні на світанку ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Внаслідок атаки двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення.

Крім того, ввечері 1 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.

До слова, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.

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Теги: обстріл Херсонщина смерть жінка дрон

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