Євросоюз засудив російські «вибори» у Криму

Російська влада з 6 по 8 вересня проводить на території анексованого Криму та Севастополя незаконні вибори

ЄС не визнає результати так званих російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території Криму та у місті Севастополь, іякі є нікчемними у правовому вимірі

ЄС засуджує проведення так званих російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території Криму та у місті Севастополь, і не визнає їхні результати, які є нікчемними у правовому вимірі. Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Росія провела часткові регіональні та місцеві вибори з 6 по 8 вересня, включно на території незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та у місті Севастополь. Європейський Союз рішуче засуджує проведення цих так званих російських «виборів» на території України. Вони є ще одним актом порушення міжнародного права, Хартії ООН та суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України», – йдеться у документі.

Через більше, ніж 10 років після вторгнення Росії та спроби незаконної анексії Криму ЄС повторює свою позицію: Крим – це Україна.

«Посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, ми закликаємо Росію припинити зусилля з підриву національної єдності та територіальної цілісності України», – йдеться у заяві.

У ЄС наголосили, що є один чіткий вихід із цієї війни: щоб Росія негайно припинила свою незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України та вивела всі сили та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, у Росії 8 вересня відбулися «вибори» до місцевих органів влади, які включають і тимчасово окупований Крим. Результати цих псевдовиборів на захоплених територіях України не матимуть легітимності. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів, наголосивши, що представники російських окупаційних сил, які беруть участь у «виборах» на окупованих територіях, не мають повноважень представляти Україну. МЗС також заявило, що особи, причетні до організації та проведення таких «виборів», будуть притягнуті до відповідальності за українським законодавством.