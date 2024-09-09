Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз засудив російські «вибори» у Криму

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз засудив російські «вибори» у Криму
Російська влада з 6 по 8 вересня проводить на території анексованого Криму та Севастополя незаконні вибори
фото: Радіо Свобода

ЄС не визнає результати так званих російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території Криму та у місті Севастополь, іякі є нікчемними у правовому вимірі

ЄС засуджує проведення так званих російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території Криму та у місті Севастополь, і не визнає їхні результати, які є нікчемними у правовому вимірі.  Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій. 

«Росія провела часткові регіональні та місцеві вибори з 6 по 8 вересня, включно на території незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та у місті Севастополь. Європейський Союз рішуче засуджує проведення цих так званих російських «виборів» на території України. Вони є ще одним актом порушення міжнародного права, Хартії ООН та суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України», – йдеться у документі. 

Через більше, ніж 10 років після вторгнення Росії та спроби незаконної анексії Криму ЄС повторює свою позицію: Крим – це Україна.

«Посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, ми закликаємо Росію припинити зусилля з підриву національної єдності та територіальної цілісності України», – йдеться у заяві.

У ЄС наголосили, що є один чіткий вихід із цієї війни: щоб Росія негайно припинила свою незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України та вивела всі сили та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, у Росії 8 вересня відбулися «вибори» до місцевих органів влади, які включають і тимчасово окупований Крим. Результати цих псевдовиборів на захоплених територіях України не матимуть легітимності. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів, наголосивши, що представники російських окупаційних сил, які беруть участь у «виборах» на окупованих територіях, не мають повноважень представляти Україну. МЗС також заявило, що особи, причетні до організації та проведення таких «виборів», будуть притягнуті до відповідальності за українським законодавством.

Читайте також:

Теги: Крим росія окупанти вибори Севастополь Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін український слід у підриві потоків відкидає
Що ховається за новими версіями про підрив «Північних потоків»?
19 серпня, 12:01
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Розбита російська техніка Збройними силами України у Курській області
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
10 серпня, 13:04
Під час нічної атаки РФ Повітряні сили збили всі ворожі безпілотники
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити під час нічної атаки РФ
15 серпня, 08:32
Захист території Росії для Путіна коштує дешевше, ніж спроба окупації території України
Путін платить своїм військам за напад на Україну більше, ніж за оборону Росії
19 серпня, 15:58
Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW
Окупанти просуваються на Донеччині: аналіз ISW
17 серпня, 04:53
Військові зазначили, що російські окупанти нещадно обстрілюють місто з артилерії, мінометів, авіації та дронів
Повністю зруйноване: ЗСУ показали, який вигляд має місто Часів Яр
23 серпня, 05:20
Російські окупанти продовжують політику стосовно мілітаризації дітей на окупованих територіях України
Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях
4 вересня, 01:40
Російський ракетнй комплекс «Ярс»
Глава ЦРУ заговорив про ядерні погрози Путіна. ISW оцінив загрозу
Сьогодні, 08:33

Політика

Литва готує національний план масової евакуації населення
Литва готує національний план масової евакуації населення
Євросоюз засудив російські «вибори» у Криму
Євросоюз засудив російські «вибори» у Криму
Трамп заявив, що «дуже образився» на Путіна
Трамп заявив, що «дуже образився» на Путіна
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії, є жертви
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії, є жертви
Глава ЦРУ заговорив про ядерні погрози Путіна. ISW оцінив загрозу
Глава ЦРУ заговорив про ядерні погрози Путіна. ISW оцінив загрозу
Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії
Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
11K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6373
У Карпатах вдарили приморозки, температура опустилася нижче нуля
5555
Екскомандир «Айдару» розповів, що треба робити українцям, щоб дожити до перемоги
5485
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
4122
Як у ЗСУ борються з дезертирством – репортаж CNN

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua