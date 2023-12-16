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Окупанти вночі атакували 12 областей: Ігнат розповів про збільшення кількості дронів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вночі атакували 12 областей: Ігнат розповів про збільшення кількості дронів
Противник продовжує фактично щоночі завдавати ударів одним типом БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти випускають безпілотники фактично з фури, з машини – це контейнер, що може встати де завгодно і здійснити пуски

У ніч проти 16 грудня російська армія запустила безпілотники по Україні, що летіли з трьох напрямків. Цього разу було атаковано 12 областей. Про це повідомив в етері телемаратону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Типова атака, щоправда, кількість БпЛА збільшується. Інколи небагато. Але бачите, що противник продовжує фактично щоночі завдавати ударів цим типом БпЛА», – наголосив представник Повітряних сил.

Окупанти випускають безпілотники фактично з фури, з машини – це контейнер, що може встати де завгодно і здійснити пуски. «Навіть як запускають їх з Криму, то у будь-якому разі вони летять на північ і вже точка входу може бути Херсонська область, Одеська і так далі», – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, загалом протягом ночі росіяни випустили по Україні 31 «шахед», з яких ППО знищила 30.

Читайте також: Ворог атакував Україну дронами: ситуація в регіонах
Теги: безпілотник Юрій Ігнат

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