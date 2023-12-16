Ворожі дрони пошкодили лікарню на Херсонщині: постраждав медик

Руйнування одного з корпусів

У медзакладі знищені адмінкорпус, приймальне відділення та лабораторія

Унаслідок атаки безпілотниками села Степанівка Херсонської міської громади пошкоджень зазнала місцева лікарня. Про це у Facebook повідомила Херсонська ОВА.

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Уночі ворог атакував правобережжя безпілотниками. Зокрема й Степанівку. Унаслідок збиття «шахеда» уламками пошкоджено лікарню. Один з корпусів має руйнування.

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Зазначається, що в медзакладі знищені адмінкорпус, приймальне відділення та лабораторія.

На момент удару у закладі перебували патрульні та працівники лікарні. Під час атаки поранення отримав черговий лікар. У нього мінно-вибухова травма й ушкодження ноги.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, загалом протягом ночі росіяни випустили по Україні 31 «шахед», з яких ППО знищила 30.