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Росія планує залучити до війни іноземців – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія планує залучити до війни іноземців – Генштаб
фото ілюстративне

Кремль змушує комерційні організації платити від 10 млн рублів з метою підтримки ворожої армії

У Російській Федерації іноземцям пропонують вступити до армії, аби швидше отримати російське громадянство, а в Москві комерційні організації змушують платити від 10 млн рублів з метою підтримки ворожої армії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство РФ», – йдеться у повідомленні.

Також у російській столиці здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн рублів.

Крім того, на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття мобілізованих, для подальшої підготовки та доукомплектування підрозділів ворога. 

«В першу чергу доукомплектування стосуватиметься ПВК Вагнера та загонів «Барс», які постійно втрачають особовий склад в Україні», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України

Теги: Генштаб війна росія паспорт

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