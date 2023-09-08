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Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
Зранку Росія накрила вогнем Кривий Ріг
фото: Сергій Лисак/Telegram

Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів Донеччини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – дев’ять обстрілів (87 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпаса із безпілотника. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили три обстріли по громадах Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська та Середино-Будська громади. Сьогодні вранці внаслідок удару, нанесеного по м. Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. 

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Під уламками опинилися дві людини. З-під завалів надзвичайники  врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).  Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

  • Краснопільська громада: пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач, ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж, дитячий садок та приміщення продовольчого магазину.
  • Шалигинська громада: пошкоджено домогосподарство.
  • Миропільська громада: пошкоджено вежу мобільного оператора.

Дніпропетровщина

Вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині. Бив з важкої артилерії. Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.

Вчора Нікопольщина потерпала від артилерійських обстрілів; вдень тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз — по Марганецькій громаді. Осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Загорівся приватний будинок; вогонь рятувальники приборкали. Загалом пошкоджені 8 осель місцевих, 5 господарських споруд та авто, понівечені дві лінії електропередач. Надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа. Її швидко загасили.

Запорізька область

Зранку військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю – поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби.

За минулу добу зафіксовано 93 ворожі обстріли по 29 містам та селам області. Окупант вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив 6 БПЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив 6 авіаснарядами по Оріхову та Роботиному.

78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню.

Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв с. Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок. Також ворог обстріляв с. Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі с. Гранів Харківського району. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка.

Внаслідок удару ворожого дрону по приватному будинку у с. Гранів Харківського району отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

В районі с. Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані. Між м. Барвінкове та с. Червоне Ізюмського району під час роботи в полі трактор наїхав на вибуховий пристрій, зазнав поранення 42-річний тракторист. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Всього за добу по області: 5 поранених

Луганщина

Рашисти декілька разів марно атакували в напрямку Новоєгорівки. Авіацію ворог застосував поблизу Білогорівки та західніше Діброви. Артилерію – по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив  149 обстрілів (543 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Курдюмівка, смт Щербинівка, с.Іванівське, с.Кліщіївка, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, с.Соловйове, с.Шахтарське. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, адмінбудівля, ЛЕП, відділення поліції №1 Покровського РУП. На Донеччині за добу: шість поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав ударів ПТКР (протитанкова керована ракета) по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території населених пунктів  Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Вночі противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів» у напрямку Одещини. Знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 62 обстріли (281 снарядів), з них по м. Херсон – три артилерійських обстріли (сім снарядів). Рашисти поцілили  у райони 23 населених пунктів області.

Вчора ворог атакував Одрадокамʼянку. Постраждали троє місцевих жителів. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер. Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років. Зараз вони знаходяться у лікарні. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, двоє – дістали поранення.

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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