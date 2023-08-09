Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР

Останній раз президенти ПАР та Росії зустрічались на саміті у Санкт-Петербурзі

Путін вирішив особисто перевірити, як Африка готується до БРІКС

Російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто проконтролювати, як триває підготовка до саміту БРІКС та зателефонував президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі. Про це пише пресслужба Кремля.

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«Президент ПАР дав позитивну оцінку підсумкам нещодавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, які, безперечно, сприятимуть подальшому зміцненню співробітництва Росії з африканськими країнами», – йдеться у повідомленні.

«У продовженні окремої зустрічі Володимира Путіна і Сиріла Рамафоси, що відбулася 29 липня, обговорено низку питань практичної співпраці Росії та ПАР з акцентом на зміцнення торговельно-економічних та інвестиційних зв'язків», – зазначає пресслужба Путіна.

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У повідомленні наголошується, що «виражено взаємний настрій на подальшу конструктивну взаємодію з актуального міжнародного порядку денного, включаючи підготовку до саміту БРІКС, що відбудеться 23-24 серпня в Йоганнесбурзі».

Нагадаємо, міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде в ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

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Втім, арештувати диктатора навряд вийде, адже Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Він замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Пояснимо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними. Згідно з орденом Міжнародного кримінального суду, Путіна можуть заарештувати на території Південно-Африканської Республіки.

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