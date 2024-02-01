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Росія вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині
фото: ДСНС

Чотирьом особам на місці надали першу медичну допомогу

Увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. Про це повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов

«Проведено евакуацію 38 людей, з них п’ять – працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС показали наслідки удару та повідомили про чотирьох постраждалих.

«Чотири людини постраждали і 38 - евакуйовано під час ворожого обстрілу у цивільній лікарні», – повідомили у ДСНС.

Росія вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині фото 1
Росія вдарила авіабомбами по цивільній лікарні на Харківщині фото 2

Як повідомлялося, увечері 31 січня у Харкові пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. 

За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Оприлюднено перші фото з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Теги: Харківщина Олег Синєгубов окупанти Харків

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