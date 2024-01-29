На світанку окупанти вдарили по Херсону
Окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега
Зранку 29 січня в Херсоні лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Інформацію підтвердив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега», – повідомив він.
Мешканців Херсона закликають перейти до більш безпечних місць.
Нагадаємо, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій.
Коментарі — 0