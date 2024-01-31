Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе

Увечері 31 січня у Харкові пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе.

Нагадаємо, увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих.

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За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Оприлюднено перші фото з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Нагадаємо, триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. Також ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.