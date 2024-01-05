Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Крим

У міноборони РФ стверджують, що запобігли атаці БПЛА, нібито запущених з боку України

У ніч на 5 січня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Російської Федерації.

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У міноборони РФ стверджують, що запобігли атаці БПЛА, нібито запущених з боку України.

«Черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

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Моніторинговий канал «Кримський вітер» написав, що вибухи було чути в населеному пункті Саки. Також повідомлялося, що Кримський міст був на деякий час перекритий.

Раніше повідомлялося, що увечері 4 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого евакуювали людей.

За повідомленнями так званого «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, людей евакуюють через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто.

Нагадаємо, після вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

До слова, увечері 4 січня у російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, та про «прильоти».