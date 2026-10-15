На місце оперативно прибули рятувальники, медики та інші профільні служби

У Чорткові після атаки безпілотника спалахнула пожежа

Увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.

За інформацією очільника області, удар стався о 20:57. Росіяни вдарили по підприємству на Тернопільщині: п’ятеро поранених. Вони працювали над ліквідацією наслідків російської атаки.

Станом на 22:01 пожежу вдалося загасити. Інформацію про наслідки удару та постраждалих продовжували уточнювати.

Скільки людей постраждало

Загалом до медичного закладу звернулися п’ятеро людей. Двох із них доставили бригади екстрених служб, ще троє прибули самостійно. Інших подробиць про стан потерпілих на момент повідомлення не оприлюднили.

Начальник Тернопільської ОВА закликав жителів області уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. За його словами, протягом ночі загроза залишалася підвищеною.

«Загроза протягом цієї ночі посилена. Тому на сигнали тривоги реагуйте особливо уважно – залишайтеся в укриттях до відбою! Наголошую – «жовтий» рівень – це також небезпека! Тому сигнали про повітряні тривоги не ігноруйте!» – наголосив Тарас Пастух.

Російські дрони атакують Тернопільщину

Тернопільська область уже зазнавала атак російських безпілотників. У вересні 2026 року російські війська атакували регіон, зокрема Тернопіль, реактивним дроном. Тоді уламки безпілотника впали на територію промислового об’єкта.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російський реактивний безпілотник також влучив в адміністративне приміщення в Тернополі. За даними начальника обласної військової адміністрації, удар стався о 23:44.