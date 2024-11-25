Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»

РФ вивела на бойове чергування два кораблі

В Чорному морі сьогодні вранці, 25 листопада, було зафіксовано два кораблі, які РФ вивела на бойове чергування. Серед них – один носій крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

За інформацією українських ВМС, цей російський носій ракет в акваторії Чорного моря здатен у разі завдання ударів запустити 4 «Калібри».

В Азовському морі кораблі противника не спостерігаються. Крім того, в Середземному морі також немає російських кораблів.

У ВМС ЗСУ також розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

До слова, у Києві 24 листопада ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Також у ніч проти 25 листопада внаслідок атаки БпЛА пошкоджений інфраструктурний об’єкт, поранено 16-річну дівчину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, РФ вивела 24 листопада вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр».