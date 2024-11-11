Став на захист України з початку проведення АТО. Згадаймо Андрія Ступака

Відважний воїн обрав військовий шлях ще з 1998 року, розпочавши строкову службу в українській армії

Андрій Ступак став на захист Батьківщини з початку проведення АТО/ООС

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Ступака.

27 жовтня 2024, під час виконання бойового завдання у районі н.п. Новодмитрівка Донецької області Андрій отримав поранення несумісні з життям. Про це повідомляє Кам'янка-Бузька міська рада.

Андрій Ступак народився 27 лютого 1980 року. Відважний воїн обрав військовий шлях ще з 1998 року, розпочавши строкову службу в українській армії. Андрій став на захист Батьківщини з початку проведення АТО/ООС та до кінця своїх днів залишився вірним військовій присязі.

«Його мужність, самовідданість і любов до Батьківщини залишаться у пам'яті всіх, хто його знав. Андрій був прикладом сили і відваги, справжнім патріотом, готовим боротися за свою державу», – написали у Кам'янка-Бузькій міській громаді.

Як зазначили у громаді, рішучість і готовність допомогти іншим надихали усіх хто знав Андрія.

«Майстер-сержант Андрій Ступак не лише був професійним військовим, але й патріотом, який завжди стояв на захисті тих, кого любив. Його сміливість у бою, рішучість і готовність допомогти іншим надихали не лише побратимів, але і всіх хто його знав», – додали у громаді.

Андрію Ступаку назавжди 44 роки фото: Кам'янка-Бузька міська рада

29-30 жовтня у громаді оголошено Днями жалоби.

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Прощання з Андрієм Ступаком фото: Кам'янка-Бузька міська рада

Андрію Ступаку назавжди 44 роки… У захисника залишились дружина, троє синів, матір, брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.