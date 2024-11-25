У Запоріжжі через атаку росіян постраждала дитина, пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу

У ніч проти 25 листопада внаслідок атаки БпЛА пошкоджений інфраструктурний об’єкт, поранено 16-річну дівчину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни масовано атакують Запоріжжя «Шахедами». Пошкоджено інфраструктурний об’єкт», – повідомив Федоров.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки росіян постраждала дівчина:

«Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років»

Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері, 22 листопада, Росія завдала два удари по Запорізькій області. Один був по регіону, другий безпосередньо по обласному центру.

Також упродовж доби 21 листопада окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. Міненерго зауважує, що це є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

До слова, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по населеному пункту в Запорізькій області, обстрілявши житлову забудову. За попередніми даними, удар припав на житлову забудову.