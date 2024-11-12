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Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
The Economist пише, що вибори в Україні можуть відбутися у 2025 році
фото: Мінреінтеграції (ілюстративне)

Дату виборів, за словами журналу, нібито обговорюють українські політики

Вибори в Україні можуть відбутися вже 25 травня 2025 року. Про це повідомляє журнал The Economist.

Журнал зазначає, що в Офісі президента заперечують, що готуються до виборів, однак цю дату нібито обговорюють українські політики.

The Economist пише, що регіональні виборчі штаби мобілізуються, починаючи робота над списками кандидатів. Представники одного з потенційних кандидатів у президенти стверджують, що Україні потрібні вибори, але не наважуються публічно заявити про це через побоювання жорсткої реакції.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися. 

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія (ЦВК) видала постанову щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців. Зазначається, що це частина планових щорічних технічних робіт. Про це повідомило Управління комунікацій та інформаційної політики секретаріату ЦВК в коментарі УП.

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Теги: вибори війна політика українці Україна влада Офіс президента

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