«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України

Очільник МЗС Польщі запропонував Україні купувати зброю у кредит

Польща не буде збивати російські ракети над Україною без узгодження з НАТО. Також уряд Польщі запропонував Україні «оборонний кредит» для закупівлі озброєння. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

«Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте», – заявив польський міністр.

При цьому він назвав Польщу прифронтовою країною цієї війни, єдиною серед країн ЄС і НАТО, сусідкою якої є Росія й Україна.

«Україна розуміє, що ми теж маємо стримувати Путіна», – додав він.

Сікорський підкреслив, що Польща має «власні потреби в обороні», тому він як міністр польського уряду зобов’язаний «тримати цю війну якомога далі від кордонів».

Очільник польського МЗС також зазначив, що його країна не буде збивати російські ракети над Україною без узгодження з НАТО.

«Польща ухвалюватиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не ухвалене», – зауважив він.

Нагадаємо, що, коментуючи слова Зеленського про відмову Польщі передавати Україні МіГи, Радослав Сікорський вказав на той факт, що Росія загрожує й Польщі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що Україна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташовані газосховища, або ж передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але ні того, ні іншого союзники наразі не зробили.

Раніше Польща повідомила, що готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

До слова, ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявляв, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно на початку 2025 року. Однак це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35.

До слова, у 2023 році Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.