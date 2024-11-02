Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України
Сікорський запропонував Україні зброю в кредит
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Польщі запропонував Україні купувати зброю у кредит

Польща не буде збивати російські ракети над Україною без узгодження з НАТО. Також уряд Польщі запропонував Україні «оборонний кредит» для закупівлі озброєння. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

«Це можна було зробити з самого початку: будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте», – заявив польський міністр.

При цьому він назвав Польщу прифронтовою країною цієї війни, єдиною серед країн ЄС і НАТО, сусідкою якої є Росія й Україна.

«Україна розуміє, що ми теж маємо стримувати Путіна», – додав він.

Сікорський підкреслив, що Польща має «власні потреби в обороні», тому він як міністр польського уряду зобов’язаний «тримати цю війну якомога далі від кордонів».

Очільник польського МЗС також зазначив, що його країна не буде збивати російські ракети над Україною без узгодження з НАТО.

«Польща ухвалюватиме рішення разом з НАТО. Рішення ще не ухвалене», – зауважив він.

Нагадаємо, що, коментуючи слова Зеленського про відмову Польщі передавати Україні МіГи, Радослав Сікорський вказав на той факт, що Росія загрожує й Польщі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що Україна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташовані газосховища, або ж передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але ні того, ні іншого союзники наразі не зробили.

Раніше Польща повідомила, що готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки. 

До слова, ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявляв, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно на початку 2025 року. Однак це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35. 

До слова, у 2023 році Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

Читайте також:

Теги: росія Польща кредит міністр Україна місто озброєння Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати
Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
27 жовтня, 11:55
Грузинська опозиція не визнає результати виборів
У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів
27 жовтня, 00:23
Реджеп Ердоган зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним у Казані на саміті БРІКС
Ердоган «побачив», що Путін нібито прагне припинення вогню
25 жовтня, 13:58
Андрій Єрмак розповів про українську формулу миру
Україна готова обговорювати коригування формули миру: Єрмак повідомив, за яких умов
23 жовтня, 06:20
На думку військових, фронтальна атака Росії на східний фланг Альянсу 2027-го року – це один із найнебезпечніших і найімовірніших сценаріїв для країн Балтії
Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild
19 жовтня, 21:50
Україні виділяють черговий транш
Черговий транш: МВФ виділив для України більше мільярда доларів
19 жовтня, 02:15
Андрій Мельник розповів про відносини України та Бразилії у космічній сфері
Бразильсько-українська космічна програма: український посол оцінив шанси на відродження
12 жовтня, 07:00
Кобахідзе зауважив, що банерами його партії стурбовані «конкретні суб'єкти»
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
10 жовтня, 14:32
Страти українських військових росіянами: реакція ООН
Страти українських військових росіянами: реакція ООН
3 жовтня, 15:16

Політика

Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці – США уважно стежать
Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці – США уважно стежать
Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди 1000 днів війни в Україні
Рада безпеки ООН проведе засідання з нагоди 1000 днів війни в Україні
Словаччина долучиться до «мирного плану» КНР та Бразилії – Фіцо
Словаччина долучиться до «мирного плану» КНР та Бразилії – Фіцо
«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України
«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України
США підтримуватимуть Ізраїль та застерегли Іран від нових атак – Білий дім
США підтримуватимуть Ізраїль та застерегли Іран від нових атак – Білий дім
Британська розвідка повідомила, з якими труднощами зіткнуться війська КНДР в Україні
Британська розвідка повідомила, з якими труднощами зіткнуться війська КНДР в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
14K
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
14K
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
9783
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Новини

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
Вчора, 17:02
Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Вчора, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Вчора, 15:57

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua