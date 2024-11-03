Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним

За участь у війні проти України кожному північнокорейському солдату виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця

Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту

Північна Корея направила до РФ тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак вважає, що це досить вигідна угода для КНДР, повідомляє The Korea Herald.

Фінансову та продовольчу кризи Північної Кореї значною мірою покриють за рахунок угоди з РФ, заявив дипломат. За його словами, КНДР щорічно виробляє менше ніж 4 мільйони тонн зерна, а рис становить менше ніж третину від загального обсягу агропродукції, що є недостатнім для країни.

«4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту», – сказав Ві Сон Лак.

Також знизити дефіцит продовольства в КНДР допоможе торгівля зброєю з РФ. Дипломат поділився, що Москва купує у Пхеньяна артилерійські снаряди.

Крім того, угода дасть змогу Північній Кореї воювати разом з РФ на Корейському півострові в разі непередбачених обставин, додав Ві Сон Лак. Він розповів:

«Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу».

Крім цього, деякі деталі угоди між КНДР і РФ розкрили й в Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї (INSS). За словами експертів, рішення відправити північнокорейські війська в Росію за кілька тижнів до президентських виборів у США ухвалили не просто так.

«США за Трампа можуть вийти з України, що підірве один з основних стовпів нової структури, що нагадує холодну війну, яку Пхеньян наполегливо будував останніми роками в тісній співпраці з Москвою», – ідеться в доповіді INSS.

В Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї вважають, що КНДР хоче прив'язати Росію до своєї зовнішньої стратегії, прискоривши процес відправки своїх військ.

За участь у війні проти України кожному північнокорейському солдату виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця, зазначили в Національній розвідувальній службі Південної Кореї. У відомстві підкреслили, що в РФ відправлять не менше 10 000 військових КНДР, а сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Ще однією деталлю угоди є те, що РФ допомагає КНДР із передовими космічними технологіями, згадали в розвідслужбі Південної Кореї. У відомстві вважають, що Північна Корея хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Раніше британська розвідка назвала проблеми, із якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України.

Як відомо, в останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з російського приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тис. солдатів армії КНДР. Вона озброїла їх 60 мм мінометами, автоматами АК-12 та кулеметами.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.