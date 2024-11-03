Головна Світ Політика
search button user button menu button

Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним
За участь у війні проти України кожному північнокорейському солдату виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця
фото з відкритих джерел

Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту

Північна Корея направила до РФ тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак вважає, що це досить вигідна угода для КНДР, повідомляє The Korea Herald.

Фінансову та продовольчу кризи Північної Кореї значною мірою покриють за рахунок угоди з РФ, заявив дипломат. За його словами, КНДР щорічно виробляє менше ніж 4 мільйони тонн зерна, а рис становить менше ніж третину від загального обсягу агропродукції, що є недостатнім для країни.

«4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту», – сказав Ві Сон Лак.

Також знизити дефіцит продовольства в КНДР допоможе торгівля зброєю з РФ. Дипломат поділився, що Москва купує у Пхеньяна артилерійські снаряди.

Крім того, угода дасть змогу Північній Кореї воювати разом з РФ на Корейському півострові в разі непередбачених обставин, додав Ві Сон Лак. Він розповів:

«Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що РФ прийде на допомогу».

Крім цього, деякі деталі угоди між КНДР і РФ розкрили й в Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї (INSS). За словами експертів, рішення відправити північнокорейські війська в Росію за кілька тижнів до президентських виборів у США ухвалили не просто так.

«США за Трампа можуть вийти з України, що підірве один з основних стовпів нової структури, що нагадує холодну війну, яку Пхеньян наполегливо будував останніми роками в тісній співпраці з Москвою», – ідеться в доповіді INSS.

В Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї вважають, що КНДР хоче прив'язати Росію до своєї зовнішньої стратегії, прискоривши процес відправки своїх військ.

За участь у війні проти України кожному північнокорейському солдату виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця, зазначили в Національній розвідувальній службі Південної Кореї. У відомстві підкреслили, що в РФ відправлять не менше 10 000 військових КНДР, а сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Ще однією деталлю угоди є те, що РФ допомагає КНДР із передовими космічними технологіями, згадали в розвідслужбі Південної Кореї. У відомстві вважають, що Північна Корея хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Раніше британська розвідка назвала проблеми, із якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України. 

Як відомо, в останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з російського приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тис. солдатів армії КНДР. Вона озброїла їх 60 мм мінометами, автоматами АК-12 та кулеметами.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Читайте також:

Теги: розвідка британська розвідка Москва диктатор Ентоні Блінкен Сергій Кислиця президент Володимир Зеленський Північна Корея військові торгівля путін війна Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

План Перемоги «вже як проєкт можна вважати успішним»
Про «план перемоги» і реальність
17 жовтня, 19:47
Міністерство оборони планує шити форму із нових матеріалів
Міноборони шукає нові тканини для уніформи та палаток ЗСУ
9 жовтня, 04:45
Карта бойових дій 11 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2024 року
11 жовтня, 00:00
Причини смерті журналістки досі невідомі
Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні
20 жовтня, 20:19
За словами анонімного консервативного депутата ЄС, у Європі розглянуть можливість відправки миротворців в Україну тільки після завершення війни
Європа може відправити миротворців в Україну, але є нюанс
21 жовтня, 13:49
Побратими із прапором десантно-штурмових військ
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
26 жовтня, 21:13
Актори підтримали своїх кандидатів у президенти США
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
28 жовтня, 01:30
Дипломат зауважив, що України «чекає від ООН чіткої інформації про те, які «фундаментальні питання» необхідно було вирішити на саміті БРІКС з особою, стосовно якої МКС видав ордер на арешт»
Суперечить всім угодам. Кислиця прокоментував участь Гутерріша у саміті БРІКС
27 жовтня, 09:03
Зурабішвілі на акції біля будівлі парламенту Грузії, 28 жовтня
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
30 жовтня, 19:52

Політика

У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним
Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним
МЗС Туреччини передбачає «нову ситуацію» у війні в Україні у 2025 році
МЗС Туреччини передбачає «нову ситуацію» у війні в Україні у 2025 році
Імітація статевого акту? Трамп під час виступу зробив неоднозначий жест
Імітація статевого акту? Трамп під час виступу зробив неоднозначий жест
«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах
«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах
Байден пояснив американцям, чому Трампу та його команді варто «надерти дупу» на цих виборах
Байден пояснив американцям, чому Трампу та його команді варто «надерти дупу» на цих виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
12K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
4411
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
4245
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua