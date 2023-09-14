Атака на російський корабель у Севастополі: якими ракетами Україна завдала удару

Міністерство оборони Великобританії наразі утримується від коментарів щодо можливості використання ракет Storm Shadow

Україна використовувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по флоту Росії в окупованому Криму. Про це повідомляє Sky News з посиланням на власне джерело.

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«Це була Storm Shadow», – повідомило одне з джерел.

Відомості також містять висловлення командувача британського Королівського флоту, адмірала Сера Бена Кі.

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«Цей випадок є відмінним прикладом того, що можливо завдяки інноваційному мисленню та готовності піти на ризик», – підкреслив він.

Міністерство оборони Великобританії наразі утримується від коментарів щодо можливості використання цих ракет.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

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У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.