Атака на Севастополь: розвідка оцінила масштаби уражень

Україна успішно атакували російські цілі у Криму

Росія, ймовірно, не зможе відремонтувати підводний човен і корабель, які були пошкоджені під час сьогоднішнього нічного удару по бухті Севастополя. Про це заявив представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

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«Це значні ураження. Можна зараз говорити, що з великою ймовірністю відновленню (підводний човен та корабель – «Главком») не підлягають», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

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До слова, триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.