Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото

Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося сім літаків стратегічної авіації ТУ-22М3

Від початку контрнаступу ЗСУ російські загарбники на Запорізькому напрямку перекинули борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ). Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні «Схем».

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У ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

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При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося сім літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

У коментарі «Радіо Свобода» військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що це може свідчити про зміну тактики армією РФ.

«Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО», – повідомив експерт.

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«Ті напрямки, які вони вже використовували – з боку Рязані, з боку Каспійського моря – вони вже досить потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок дає можливість завдавання ударів з акваторії Чорного моря. До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою», – додав Жирохов.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня російські терористи атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами Shahed-136/131.