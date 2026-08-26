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Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів через удари РФ по складах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів через удари РФ по складах
Фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків
фото: depositphotos

Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків

Кабмін спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Сергія Корецького.

«Відтак фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики», – наголосив Корецький.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів. 

Після ворожих ударів на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів. Торговельні мережі запевняють, що системного дефіциту продуктів через російські удари не очікується.

Також мережа супермаркетів «Metro Україна» втратила частину товарних запасів унаслідок масованої російської атаки. «Виконання зобов’язань перед клієнтами є нашим пріоритетом. Ми вже переналаштовуємо ланцюги постачання, щоб поточна ситуація мала мінімальний вплив на бізнес її партнерів», – йдеться у повідомленні компанії.

До того ж Фонд державного майна розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити об'єкти, які можна буде передати компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів. 

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Теги: ліки Сергій Корецький

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