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Українці готові терпіти війну, скільки буде потрібно – опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українці готові терпіти війну, скільки буде потрібно – опитування
72% респондентів погоджуються з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни
фото з відкритих джерел

3% опитаних відповіли, що готові терпіти ще рік війни

73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-10 лютого 2024 року.

За результатами дослідження, 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (плюс 3% готові терпіти ще досить довго – рік). При цьому з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%.

Разом з цим 3% готові терпіти ще пів року, а лише декілька місяців – 18%.

Українці готові терпіти війну, скільки буде потрібно – опитування фото 1
Інфографіка КМІС

У всіх регіонах виразна більшість мешканців готові терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Українці готові терпіти війну, скільки буде потрібно – опитування фото 2
Інфографіка КМІС

Також було проведено опитування щодо відкритості до переговорного завершення війни.

При впевненості в перемозі українці лишаються відкритими до переговорного процесу. У травні 2022 року 59%, а у лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (щоправда, треба звернути увагу, що у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки).

Українці готові терпіти війну, скільки буде потрібно – опитування фото 3
Інфографіка КМІС

Водночас з 35% у травні 2022 року до 23% у лютому 2024 року стало менше тих, хто вважає, що Росію перемоги можна лише воєнним шляхом.

Стало відомо, що зросла кількість українців, які не вірять у перемогу.

Нагадаємо, скільки українців підтримують проведення виборів під час війни.

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Теги: соцопитування війна українці Україна

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