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Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
У результаті бойової роботи збито 17 «шахедів»
фото ілюстративне

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи ЗСУ

У  ніч на 18 березня російські загарбники вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed.  Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей», – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. 

Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі фото 1

Як повідомлялося, у ніч на 18 березня сили ППО збили два шахеди у Криворізькому районі. Уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

Теги: війна безпілотник Повітряні сили ЗСУ

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