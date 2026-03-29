Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували Хмельниччину: фіксувались перебої зі світлом

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцева влада обіцяє оприлюднити детальні наслідки атаки вже згодом

У ніч на 29 березня російські окупанти атакували Хмельницьку область. В регіоні праціювали сили ППО. Про це повідомив очільник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін, пише «Главком».

«Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину. Деталі повідомлю згодом. Станом на зараз інформація про загиблих, травмованих не надходила. Дякую силам ППО ЗСУ за захист», – написав Тюрін.

Також, за повідомленням ОДА, внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

«Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів. Дякую їм за оперативну роботу», – додала влада області.

Раніше повідомлялось, що увечері 28 березня всю Україну охопила повітряна тривога. Тоді у повітря піднявся МіГ-31К, який є загрозою пуску гіперзвукових ракет «Кинджал».

Повідомлялось також про пуск «Кинджалів» у напрямку Житомира та Хмельницького. Згодом у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Теги: Хмельниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Уряд шукає ділянки для Меморіальних кладовищ в п'яти областях
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2026 року
Ворог атакував Миколаївщину: зросла кількість поранених (оновлено)
Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua