Росіяни атакували Хмельниччину: фіксувались перебої зі світлом

Місцева влада обіцяє оприлюднити детальні наслідки атаки вже згодом

У ніч на 29 березня російські окупанти атакували Хмельницьку область. В регіоні праціювали сили ППО. Про це повідомив очільник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін, пише «Главком».

«Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину. Деталі повідомлю згодом. Станом на зараз інформація про загиблих, травмованих не надходила. Дякую силам ППО ЗСУ за захист», – написав Тюрін.

Також, за повідомленням ОДА, внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

«Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів. Дякую їм за оперативну роботу», – додала влада області.

Раніше повідомлялось, що увечері 28 березня всю Україну охопила повітряна тривога. Тоді у повітря піднявся МіГ-31К, який є загрозою пуску гіперзвукових ракет «Кинджал».

Повідомлялось також про пуск «Кинджалів» у напрямку Житомира та Хмельницького. Згодом у Хмельницькій області пролунали вибухи.