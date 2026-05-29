Росія добу била по обʼєктах «Нафтогазу» на Харківщині та Сумщині

Ростислав Вонс
Окупанти майже безперервно атакують нафтогазову інфраструктуру в Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях
фото: «Нафтогаз»
На одному з об’єктів на Сумщині внаслідок ворожого удару зафіксовано суттєві пошкодження

Протягом доби Російська Федерація атакувала об’єкти «Нафтогазу». Під ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що на одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин. «Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. За словами пресслужби «Нафтогазу», ситуація залишається складною.

Нагадаємо, у  ніч на 20 травня російські війська атакували ракетами об'єкти нафтогазової інфраструктури «Нафтогазу» в Чернігівській області.

Як відомо, у ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти групи «Нафтогаз». Ворог майже безперервно застосовував безпілотники, а згодом завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області.

Уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

