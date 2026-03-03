Головна Країна Кримінал
ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: ДБР

Посадовець видав майже 300 дозвільних документів без іспитів за гроші

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння ГУВБ СБУ затримали начальника управління Державної служби з питань праці у Хмельницькій області та приватну підприємицю. Їх підозрюють в організації схеми незаконної видачі дозвільних документів у сфері охорони праці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, між посадовцем і керівницею приватної структури існувала домовленість про безумовне погодження документів після проходження навчання слухачами. Формально особи мали складати іспит, а документи – проходити перевірку в державному органі.

Натомість підприємиця надсилала поштою анкетні дані слухачів, копії документів, бланки посвідчень і гроші. Посадовець заповнював та підписував необхідні документи без фактичної перевірки знань, після чого повертав їх поштою.

Лише за один місяць слідчі задокументували незаконну видачу майже 300 посвідчень, погоджених із порушенням встановленої процедури.

Посадовця затримали після отримання чергової посилки з документами та грошима. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Приватну підприємицю підозрюють за ч. 3 ст. 369 КК України – надання неправомірної вигоди.

ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини фото 1
фото: ДБР

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Кропивницькому російського агента, який на замовлення ФСБ РФ реєстрував супутникові термінали Starlink на підставних осіб. За даними слідства, завдання російської спецслужби виконував 44-річний місцевий житель, який ухилявся від мобілізації. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав підробіток у Telegram-каналах. Після вербування чоловік за дорученням кураторів спочатку зареєстрував один із терміналів на своє ім’я, нібито для побутового використання.

Теги: кримінал ДБР Хмельниччина корупція

