Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог вдарив по Хмельниччині ракетами і дронами, є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Ворог вдарив по Хмельниччині ракетами і дронами, є поранений
Унаслідок атаки на території Хмельниччини пошкоджено житловий будинок
фото: Сергій Тюрін/Telegram

Постраждалого госпіталізовано до лікарні

У ніч на 7 лютого ворог здійснив ракетно-дронову атаку на Хмельниччину. Поранення дістав один чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Унаслідок атаки на території регіону пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження – він дістав травму ноги. Постраждалого госпіталізовано до лікарні, стан здоров’я задовільний.

«Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття, детальніша інформація згодом. Повітряна тривога триває. Прошу мешканців області перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки», – закликав Тюрін.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон». 

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина Хмельницкий обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
3 лютого, 00:46
В одній з уражених споруд сталося займання
Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя
26 сiчня, 06:43
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала кондитерська фабрика Roshen
Російський удар по «Рошену» у Києві. Власник повідомив нові деталі
25 сiчня, 06:44
Атака на Київ. 6 червня, 2025
Київ атакували російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлено)
24 сiчня, 02:55
Німеччина передала Україні жителя Хмельниччини через вирок за збут наркотиків
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
21 сiчня, 09:08
ППО збила сім ракет та 247 ворожих дронів
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
13 сiчня, 09:55
Від початку повномасштабної війни окупанти били по теплових електростанціях ДТЕК понад 200 разів
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
13 сiчня, 08:42
Уламки російського «Орєшніка», знайдені на Львівщині
Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ
9 сiчня, 18:15
Головні новини 8 січня 2026 року
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня 2026
8 сiчня, 21:53

Події в Україні

РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині (відео)
РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині (відео)
Ворог вдарив по Хмельниччині ракетами і дронами, є поранений
Ворог вдарив по Хмельниччині ракетами і дронами, є поранений
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
Дніпро оговтується від удару дронів: пошкоджено комунальне підприємсто (фото)
Дніпро оговтується від удару дронів: пошкоджено комунальне підприємсто (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2026 року
Укренерго: Росія масовано атакує об’єкти енергосистеми України
Укренерго: Росія масовано атакує об’єкти енергосистеми України

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua