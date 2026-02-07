Ворог вдарив по Хмельниччині ракетами і дронами, є поранений

Постраждалого госпіталізовано до лікарні

У ніч на 7 лютого ворог здійснив ракетно-дронову атаку на Хмельниччину. Поранення дістав один чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Унаслідок атаки на території регіону пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження – він дістав травму ноги. Постраждалого госпіталізовано до лікарні, стан здоров’я задовільний.

«Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття, детальніша інформація згодом. Повітряна тривога триває. Прошу мешканців області перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки», – закликав Тюрін.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон».

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.