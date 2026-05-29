Сили оборони диктують ворогу свої умови на багатьох ділянках Донеччини – Сирський

Олександр Сирський під час відвідин Донеччини
фото: Головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до бойових бригад у Донецькій області

Слов’янсько-Краматорська агломерація на Донеччині залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту, де ворог зосередив основні зусилля. Попри постійні спроби росіян прорвати оборону, Сили оборони стримують тиск і на певних ділянках перехоплюють ініціативу. Про це повідомив повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами робочої поїздки до бойових бригад на Донеччині, інформує «Главком»

«Чергова робоча поїздка до бойових бригад у Донецькій області. Слов’янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту. Це напрямок зосередження основних зусиль противника і він не полишає спроби прорвати оборону та вийти за межі Покровської агломерації», – написав головком.

За словами головнокомандувача, загарбники не полишають спроб просунутися та вийти за межі Покровської агломерації. Для цього окупаційні війська використовують специфічну тактику штурмів:

  • Росіяни роблять ставку на малі піхотні групи.
  • Застосовують тактику просочування поодиноких військовослужбовців.
  • Намагаються накопичувати сили у міжпозиційному просторі.
Сили оборони диктують ворогу свої умови на багатьох ділянках Донеччини – Сирський фото 1

Попри ці зусилля, досягти намічених Москвою цілей російським загарбникам не вдається.

«Є багато ділянок де ми маємо змогу нарощувати власні активні дії та диктувати ворогу свої умови. Там агресор зазнає великих втрат і намагається сам утримати певні ділянки місцевості для недопущення просування наших військ», – зазначив Сирський.

Успіху Сил оборони сприяють стійкість воїнів, грамотне планування та впровадження нових військових рішень.

«На фронті вже даються взнаки наші нові підходи до Middle Strike – створення об’єднаних центрів, поліпшення взаємодії різних складових Сил оборони, розгортання додаткових підрозділів у корпусах тощо», – запевнив головнокомандувач.

Middle Strike – це клас безпілотників середньої дальності (150–400 км), що закриває тактичний проміжок між FPV-дронами на передовій та стратегічними ударами вглиб території ворога. Ці безпілотники передусім виконують роль високоточного ураження, діючи в оперативному тилу противника.

«Главком» писав, що за даними DeepState, під контроль України повернулися частини територій Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Українські бійці звільнили від російських загарбників щонайменше 46 кв. км території. Аналітики підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про успіхи захисників на Олександрівському напрямку. Зокрема, українські воїни звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. 

Нагадаємо, триває 1556-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

До слова, російські окупаційні війська посилили штурмові дії, авіаудари та атаки безпілотниками на півдні України. Попри тиск ворога, Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки з метою відновлення контролю над раніше втраченими територіями.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

