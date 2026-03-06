Суд вирішить долю активів депутата з Хмельниччини: сума конфіскації вражає

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до депутата Володимира Несена про стягнення активів в дохід держави

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу про цивільну конфіскацію майна депутата Славутської міської ради Хмельницької області Володимира Несена. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає стягнути в дохід держави активи на суму понад 8,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до депутата Несена про стягнення активів в дохід держави.

Йдеться про:

частину квартири загальною площею 168,6 кв. м (вартість 2,58 млн грн);

частину автомобіля Porsche Cayenne 2022 року випуску (вартість 2,32 млн грн);

частку у статутному капіталі ТОВ «Міратер» вартістю 3,13 млн грн.

Також прокурор просив конфіскувати доходи, отримані від продажу автомобіля в розмірі 500 000 грн.

За даними слідства, у 2023 році депутат набув майно, вартість якого суттєво перевищує його офіційні доходи та законні заощадження.

Розгляд справи призначено на 13 квітня 2026 року о 15:00.

