Суд вирішить долю активів депутата з Хмельниччини: сума конфіскації вражає

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Хмельницький депутат ризикує втратити практично все майно
фото: linkedin.com/vladimir-nesen

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до депутата Володимира Несена про стягнення активів в дохід держави

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу про цивільну конфіскацію майна депутата Славутської міської ради Хмельницької області Володимира Несена. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає стягнути в дохід держави активи на суму понад 8,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до депутата Несена про стягнення активів в дохід держави.

Йдеться про:

  • частину квартири загальною площею 168,6 кв. м (вартість 2,58 млн грн);
  • частину автомобіля Porsche Cayenne 2022 року випуску (вартість 2,32 млн грн);
  • частку у статутному капіталі ТОВ «Міратер» вартістю 3,13 млн грн.

Також прокурор просив конфіскувати доходи, отримані від продажу автомобіля в розмірі 500 000 грн.

За даними слідства, у 2023 році депутат набув майно, вартість якого суттєво перевищує його офіційні доходи та законні заощадження.

Розгляд справи призначено на 13 квітня 2026 року о 15:00.

«Главком» також писав, що екснардеп Вадим Нестеренко зобов’язаний добровільно відшкодувати завдані державі збитки.

Екснардепа суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вищий антикорупційний суд призначив основне покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, а також додаткові покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на один рік та штраф у розмірі 17 тис. грн.

 

Теги: Хмельниччина депутат Вищий антикорупційний суд прокуратура САП

