Сили оборони звільнили від окупантів 46 кв. км території

Ростислав Вонс
Аналітики підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про успіхи захисників на Олександрівському напрямку
фото: Генштаб (ілюстративне)
За даними DeepState, під контроль України повернулися частини територій Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей

Українські бійці звільнили від російських загарбників щонайменше 46 кв. км території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт DeepState.

Аналітики підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про успіхи захисників на Олександрівському напрямку. Зокрема, українські воїни звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. «Таким чином ворог втратив щонайменше 46 кв. км території», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, триває 1556-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7881 дрон-камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Слобідка та Нова Слобода Сумської області.

До слова, російські окупаційні війська посилили штурмові дії, авіаудари та атаки безпілотниками на півдні України. Попри тиск ворога, Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки з метою відновлення контролю над раніше втраченими територіями.

За 13 км від фронту. Прикордонники показали, як живе Білий Колодязь на Харківщині
Сили оборони диктують ворогу свої умови на багатьох ділянках Донеччини – Сирський
