Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків
Причина пожежі встановлюється. Обставини події з’ясовують правоохоронці
фото: ДСНС

З вогню вдалося врятуватися восьмирічній дівчинці

У Хмельницькій області правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі у житловому будинку, внаслідок якої загинули жінка та троє малолітніх дітей. Про це повідомили у поліції та ДСНС Хмельницької області, пише «Главком».

Трагедія сталася 4 березня близько 23:50 у селі Вербівці Ленковецької сільської громади Шепетівського району. Загорівся житловий будинок, у якому перебували 45-річна жінка та діти.

Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків фото 1
фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її шестирічного річного сина та двох малолітніх онуків.

За даними ДСНС, пожежу ліквідували на площі близько 100 квадратних метрів.

Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків фото 2
фото: ДСНС

Попередньо встановлено, що займання сталося в кімнаті, де спали жінка та діти. Сусід, який помітив палаючий будинок, викликав рятувальників і швидку допомогу.

Із будинку вдалося врятуватися дівчинці 2018 року народження.

Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків фото 3
фото: ДСНС

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, жахлива трагедія сталася на Дніпропетровщині. У селі Велика Долина Криворізького району під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків. 

Читайте також:

Теги: пожежа Хмельниччина смерть ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються
Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу
Сьогодні, 02:58
Всередині будинку правоохоронці виявили тіло чоловіка 1982 року народження без ознак життя
На Броварщині чоловік згорів у власній оселі. Поліція назвала попередню причину займання
2 березня, 17:26
Клімкін вважає, що американці зараз сфокусуються саме на Ірані, а цим користуватимуться росіяни
Ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну
1 березня, 17:15
Станція метро «Позняки» та «зелена» гілка підземки працюють у штатному режимі
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
27 лютого, 09:42
Папа підкреслив, що мир не можна відкладати
Папа Римський напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив із заявою
22 лютого, 19:49
Момент удару по НПЗ у ніч на 17 лютого
На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
18 лютого, 23:57
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 16 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай
16 лютого, 11:35
Після ліквідації вогню рятувальники виявили в приміщенні тіло чоловіка
На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
12 лютого, 17:25
Наслідки пожежі у Бучанському районі
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
6 лютого, 12:19

Суспільство

РФ почала активну підготовку до «виборів» у Держдуму на окупованих територіях
РФ почала активну підготовку до «виборів» у Держдуму на окупованих територіях
Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026
Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026
Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків
Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків
Fox News показав український дрон у сюжеті про арсенал США: реакція розробників
Fox News показав український дрон у сюжеті про арсенал США: реакція розробників
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 березня 2026: традиції та молитва

Новини

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua