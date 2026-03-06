Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків

З вогню вдалося врятуватися восьмирічній дівчинці

У Хмельницькій області правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі у житловому будинку, внаслідок якої загинули жінка та троє малолітніх дітей. Про це повідомили у поліції та ДСНС Хмельницької області, пише «Главком».

Трагедія сталася 4 березня близько 23:50 у селі Вербівці Ленковецької сільської громади Шепетівського району. Загорівся житловий будинок, у якому перебували 45-річна жінка та діти.

фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла загиблих: жінки 1980 року народження, її шестирічного річного сина та двох малолітніх онуків.

За даними ДСНС, пожежу ліквідували на площі близько 100 квадратних метрів.

фото: ДСНС

Попередньо встановлено, що займання сталося в кімнаті, де спали жінка та діти. Сусід, який помітив палаючий будинок, викликав рятувальників і швидку допомогу.

Із будинку вдалося врятуватися дівчинці 2018 року народження.

фото: ДСНС

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини пожежі.

