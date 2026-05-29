За 13 км від фронту. Прикордонники показали, як живе Білий Колодязь на Харківщині

Вулиці майже спорожніли, а над селищем час від часу здіймається дим від нових влучань

Населений пункт, де колись вирувало мирне життя, нині щодня живе під загрозою російських обстрілів

Прикордонники оприлюднили кадри із селища Білий Колодязь на Харківщині, яке розташоване лише за 13 кілометрів від лінії бойового зіткнення, пише «Главком».

«Близькість до фронту відчувається у всьому: у тиші порожніх дворів, у слідах руйнувань та в постійній небезпеці. Попри це, життя тут не зупинилося остаточно – у селищі залишаються люди, які продовжують триматися в надзвичайно складних умовах», – написали в ДПСУ.

На відео видно пошкоджені та зруйновані будинки, вигорілі після атак споруди, вибиті вікна та понівечені дахи. Вулиці майже спорожніли, а над селищем час від часу здіймається дим від нових влучань.

«Колись тут було звичайне мирне життя – працювали магазини, їздили автомобілі, у дворах гралися діти. Сьогодні ж населений пункт щодня живе під звуки війни», – написали прикордонники.

Як повідомлялось, евакуація з Донецької області продовжується, водночас жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км, а саме місто ледь не щодня обстрілюється ворожими військами. Керівник напрямку евакуації по Донецькій області гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов зауважує, що з часом евакуція з Краматорська чи Слов'янська може лише ускладнитись тим, що евакуаційні шляхи будуть супроводжуватись російськими дронами, які лише масштабуються і в кількості, і у відстані польоту.