За 13 км від фронту. Прикордонники показали, як живе Білий Колодязь на Харківщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вулиці майже спорожніли, а над селищем час від часу здіймається дим від нових влучань
скриншот з відео
Населений пункт, де колись вирувало мирне життя, нині щодня живе під загрозою російських обстрілів

Прикордонники оприлюднили кадри із селища Білий Колодязь на Харківщині, яке розташоване лише за 13 кілометрів від лінії бойового зіткнення, пише «Главком».

«Близькість до фронту відчувається у всьому: у тиші порожніх дворів, у слідах руйнувань та в постійній небезпеці. Попри це, життя тут не зупинилося остаточно – у селищі залишаються люди, які продовжують триматися в надзвичайно складних умовах», – написали в ДПСУ.

На відео видно пошкоджені та зруйновані будинки, вигорілі після атак споруди, вибиті вікна та понівечені дахи. Вулиці майже спорожніли, а над селищем час від часу здіймається дим від нових влучань.

«Колись тут було звичайне мирне життя – працювали магазини, їздили автомобілі, у дворах гралися діти. Сьогодні ж населений пункт щодня живе під звуки війни», – написали прикордонники.

Як повідомлялось, евакуація з Донецької області продовжується, водночас жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км, а саме місто ледь не щодня обстрілюється ворожими військами. Керівник напрямку евакуації по Донецькій області гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов зауважує, що з часом евакуція з Краматорська чи Слов'янська може лише  ускладнитись тим, що евакуаційні шляхи будуть супроводжуватись російськими дронами, які лише масштабуються і в кількості, і у відстані польоту.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

