Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі

Внаслідок обстрілів Запоріжжя було пошкоджено об'єкти інфраструктури

Росіяни завдали чергові удари російських військ по території Запорізької області. Зокрема по місту Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури. Троє працівників цих об'єктів отримали поранення.

За словами Федорова, медики вже надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня та вранці до 08:30 російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети «Іскандер-М», авіаційні ракети Х-59 та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ. Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ. Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.

До слова, у Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.