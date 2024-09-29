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Як Росія вбивала своїх солдатів у Вовчанському агрегатному заводі. Деталі від ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як Росія вбивала своїх солдатів у Вовчанському агрегатному заводі. Деталі від ГУР
Росіяни на агрегатному заводі зазнали серйозних втрат
фото: ГУР

Черняк зауважив, що окупанти на заводі зазнали великих втрат

Під час операції підрозділів ГУР із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських окупантів усвідомлювали  безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ефірі телемарафону.

Черняк зауважив, що окупанти на заводі зазнали серйозних втрат, бо російські командири шляхом насильства прирекли їх солдатів на смерть.
 
«Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину», – сказав Андрій Черняк.

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства: «У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор»».

Також командир підрозділу «Стугна» Дмитро на псевдо «Лінукс» заявив, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника та покращує логістику ЗСУ

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Теги: росія росіяни Україна Харківщина завод смерть війна ЗСУ окупанти ГУР

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