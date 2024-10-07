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Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» для атаки на столицю – КМВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» для атаки на столицю – КМВА
Унаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків
фото ілюстративне

За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені

Для атаки на Київ сьогодні зранку, 7 жовтня, російські загарбники застосували ракети «Кинджал». Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО», – написав Попко.

За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах.

«За інформацією на цю хвилину – в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються», – додав Попко. 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 жовтня, у  Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту. Згодом мер міста Віталій Кличко уточнив, що уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі.

Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ.   «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.   Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. 

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Теги: Кинджал балістичні ракети тривога ворог небезпека Віталій Кличко

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