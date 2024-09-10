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Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState
Аналітики заявили, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку
мапа: DeepState

Росіяни просуваються біля Новогродівки та Вугледару

Російська армія просунулася у Красногорівці та біля кількох населених пунктів, що у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару», – йдеться у повідомленні.

Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState фото 1
мапа: DeepState
Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState фото 2
мапа: DeepState
Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState фото 3
мапа: DeepState

Аналітики також уточнили лінію зіткнення у Торецьку.

Нагадаємо, що у небі над Черкаською областю у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих БпЛА, втім зафіксовані влучання.

За словами голови Черкаської ОВА, відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктурного об'єкта. 

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Теги: росія окупанти окупація війна Україна ЗСУ Торецьк Донеччина

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Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState
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