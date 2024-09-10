Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState
Росіяни просуваються біля Новогродівки та Вугледару
Російська армія просунулася у Красногорівці та біля кількох населених пунктів, що у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
«Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару», – йдеться у повідомленні.
Аналітики також уточнили лінію зіткнення у Торецьку.
Нагадаємо, що у небі над Черкаською областю у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих БпЛА, втім зафіксовані влучання.
За словами голови Черкаської ОВА, відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктурного об'єкта.
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