Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState

Аналітики заявили, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку

Росіяни просуваються біля Новогродівки та Вугледару

Російська армія просунулася у Красногорівці та біля кількох населених пунктів, що у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару», – йдеться у повідомленні.

мапа: DeepState

мапа: DeepState

мапа: DeepState

Аналітики також уточнили лінію зіткнення у Торецьку.

Нагадаємо, що у небі над Черкаською областю у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих БпЛА, втім зафіксовані влучання.

За словами голови Черкаської ОВА, відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктурного об'єкта.