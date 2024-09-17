Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону

Нардепка наголосила, що без підвищення податків Україна не матиме можливості профінансувати утримання військовослужбовців, придбання зброї та виплати сім’ям загиблих воїнів

Народний депутат України від «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що закон про підвищення податків після ухвалення і опублікування набере чинності «заднім числом», а саме 1 жовтня. Про це вона повідомила журналістам.

«Такі наші реалії – «назад у майбутнє». Ми мусимо вводити це оподаткування «заднім числом», з 1 жовтня. Це в разі, якщо взагалі законопроєкт буде ухвалений», – пояснила вона щодо ухвалення закону про підвищення податків.

Нардепка наголосила, що без підвищення податків Україна не матиме можливості профінансувати утримання військовослужбовців, придбання зброї та виплати сім’ям загиблих воїнів.

Василевська-Смаглюк зазначила, що депутатам неприємно підвищувати податки і військовий збір. Вона нагадала, що військовий збір був уведений як поняття і застосований ще у 2014 році, під час вторгнення росіян на Донбас і анексію Криму

«Тоді вони кричали, що це необхідно. Зараз ми вимушені кричати, бо ми є влада, і нам потрібно збільшувати військовий збір», – пояснила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на першу та другу групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП третьої групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.