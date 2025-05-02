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Кремлю знадобляться століття, щоб повністю захопити Україну – Forbes

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кремлю знадобляться століття, щоб повністю захопити Україну – Forbes
За словами аналітиків, у квітні російським військам вдалося захопити близько 98 кв. км території України
фото з відкритих джерел

За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 млн жертв

За нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, у квітні російським військам вдалося захопити близько 68 кв. м (98 кв. км) території України. Але це коштувало їм 4,8 тис. одиниць техніки і понад 36,6 тис. убитих і поранених військовослужбовців. При цьому, аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting зазначає, що українські втрати у квітні були «мінімальними».

«Україна займає 233 тис. кв. м, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 млн жертв. Наразі населення Росії становить 144 млн осіб», – йдеться в матеріалі

Водночас приголомшливі втрати в людях і техніці ще не призвели до краху російських військових в Україні, зазначає аналітик.

Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів, включно зі скутерами, компактними автомобілями та автобусами. Також РФ набирає 30 000 військовослужбовців на місяць, і, оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

У результаті, за словами командувача силами армії США в Європі генерала Крістофера Каволі, російські сили в Україні фактично зростають і наразі вони налічують щонайменше 600 тис. військовослужбовців, що є «найвищим показником за весь час війни та майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України, зосередившись на утриманні захоплених територій і підтримці російської економіки.

Раніше стало відомо, що ворог активізувався на напрямку Малинівка – Нова Полтавка – Новооленівка у Донецькій області. За словами аналітиків DeepState, противнику вдалося окупувати Тарасівку. Спроби відновити положення нічого не дали.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив про значне підвищення ефективності роботи підрозділів безпілотних систем Сил оборони України в квітні

До слова, за квітень 2025-го ворог окупував 175 кв. км українських територій та наростив зусилля на всіх ділянках фронту. 

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Теги: росія втрати окупація

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