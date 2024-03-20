Сумщина під ворожим вогнем: яка ситуація на прикордонні

Чимало населених пунктів області без електрики й газу, а відновити їх нині неможливо, бо не вщухають російські удари

У березні новою ціллю нищівних атак Росії стала Сумська область. Окупанти використовують для ударів по прикордонних районах регіону увесь арсенал своєї зброї. Лише з початку цього місяця російська армія скинула на Сумщину понад 200 авіабомб, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Володимир Зеленський

Окупанти перетворюють на руїни прикордонні населені пункти області, при тому, що активні бойові дії відбуваються лише на декількох ділянках, а не по всій лінії розмежування.

«Я без перебільшення скажу: з минулого тижня Сумщина переживає, мабуть, найважчі часи від квітня 2022-го, коли область покинули рашисти», – наголосив начальник служби зв‘язків з громадськістю 117-ї бригади тероборони та колишній депутат Сумської міськради Дмитро Лантушенко.

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Розбомблені будинки жителів Великописарівської громади фото: «Кордон.Медіа»

Сумська область межує з трьома російськими областями – Курською, Брянською та Білгородською. Те, що зараз відбувається на Сумщині – це класичний терор проти цивільного населення у прикордонній зоні.

Російські війська за останні два місяці приблизно втричі збільшили інтенсивність обстрілів Сумської області. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх. Чимало сіл та міст уже без електрики й газу, а відновити їх нині неможливо, бо не вщухають російські удари.

Загарбники цілять великою кількістю озброєння. Авіабомби, міномети, артилерійські боєприпаси, ракети та дрони – усе це чи не щодня летить на прикордонну з Росією Сумщину. Села, які розташовані найближче до ворожої країни, потерпають найдужче. Влада регіону наполягає, щоб усі мешканці прикордонних громад евакуювались.

Ситуація у Великописарівській та Білопільській громадах критична: туди навіть немає транспортного сполучення, росіяни розбили мости Найбільш поруйнована нині – Великописарівська громада. Центр селища майже стерли з лиця землі. Людей наполегливо просять евакуюватися. Їх вивозять автобусами, а поліцейські та рятувальники їздять селами і в гучномовці закликають виїжджати.

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Центр Великої Писарівки, який зруйнували російські війська фото з відкритих джерел

Немає зв'язку нині із селом Попівка. Там залишаються зо два десятки жителів. Утім, через постійну небезпеку дістатися туди нині неможливо. Такою ж складною є ситуація в Рижівці, де лишилося щонайбільше восьмеро людей.

Крім того, саме на Сумщині зараз фіксують і максимальну активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Водночас голова Сумської ОВА запевнив, що ризиків прориву кордону України у Сумській області з боку росіян наразі немає, попри збільшення обстрілів.

Аналогічну інформацію озвучив і речник ОК Північ Вадим Мисник. За його словами, зараз Сили оборони в Сумській області «ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній» оборони, а також утримують державний кордон і зупиняють російські ДРГ.

Мисник відзначив, що військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них. «Утім, на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо», – наголосив речник ОК Північ.

Зауважимо, голова Сумської ОВА запевнив, що ризиків прориву кордону з боку Сумщини немає.