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У Миколаєві після обстрілу РФ спалахнула масштабна пожежа (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Миколаєві після обстрілу РФ спалахнула масштабна пожежа (фото)
У Миколаєві ліквідовано масштабну пожежу після російського обстрілу
фото: ДСНС

Обійшлось без жертв та постраждалих

Увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.

Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.

Перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив: «Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують».

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«Через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки», – написали в ДСНС.

Попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1086 дронів-камікадзе та здійснили понад 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

17 квітня станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

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Теги: обстріл Віталій Кім Миколаїв пожежа ворог

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