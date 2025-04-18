У Миколаєві після обстрілу РФ спалахнула масштабна пожежа (фото)
Обійшлось без жертв та постраждалих
Увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.
Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.
Перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив: «Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують».
«Через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки», – написали в ДСНС.
Попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити. Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1086 дронів-камікадзе та здійснили понад 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
17 квітня станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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