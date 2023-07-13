Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є поранений

Унаслідок ворожого обстрілу шпиталізувано 71-річного чоловіка

Уввечері 13 липня росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Через сьогоднішній ворожжий обстріл Дудчан постраждав літній чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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За даними ОВА, окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани, через що поранення отримав 71-річний місцевий житель.

Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

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Нагадаємо, що 12 липня унаслідок обстрілу окупантів в Херсоні загинув 81-річний чоловік.

До слова, Генштаб повідомив, що на Херсонському напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Зазначимо, що від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це – частина російських інформаційних спецоперацій проти України. У разі грамотного виконання, в результаті такої інформаційно-психологічної операції (ІПСО) хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь.

Триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.