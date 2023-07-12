Росія обстріляла Херсон: вбито 81-річного чоловіка

Російські окупанти вдарили по будинку в Херсоні

Російські окупанти обстріляли будинок в Херсоні. Наразі відомо про загиблого цивільного. Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік», – пише Прокудін.

За словами начальника ОВА, також внаслідок удару поранення отримала 82-річна дружина загиблого.

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Нагадаємо, від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це – частина російських інформаційних спецоперацій проти України.

До слова, на Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Знищили більше двох рот росіян.