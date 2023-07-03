Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Ворог вкриває килимовими обстрілами». Сили оборони розповіли про бої на Херсонщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ворог вкриває килимовими обстрілами». Сили оборони розповіли про бої на Херсонщині
Підрив дамби Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити українських військових
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти обстрілами намагаються залякати цивільне населення Херсонщини

Підрив дамби Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити українських військових.  Боротьба триває. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Нагадаю, це основний поки що спосіб нашої бойової роботи. Особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає руслом річки Дніпро. Відповідно і робота ускладнюється. Але і робота артилерії, і дистанційних засобів впиву на ворога посилюється», – зазначила Гуменюк.

Окупанти намагаються максимально тиснути на правий берег Херсонщини, щоб залякати цивільне населення.

«Коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває килимовими обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів «руського миру» було спокійніше. Ми намагаємося максимально зачищати смугу, щоб просуватися. Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту, який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що Центр нацспротиву повідомив про можливу епідемію на окупованій Херсонщині.

Триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed.

Теги: окупанти Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС
Головна причина підриву ГЕС
6 червня, 11:33
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Евакуація через підрив ГЕС. Рятувальники не можуть дістатися деяких населених пунктів
6 червня, 10:49
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Херсонщина у воді та атака дронів на Сумщину: яка ситуація в регіонах
8 червня, 11:04
Деякі люди не погоджуються виїхати до Херсона в надії перечекати підтоплення
Рятувальна операція на Херсонщині: влада звернулася до тих, хто відмовляється від евакуації
8 червня, 21:11
Окупанти втікають із Криму
Окупаційна влада Криму вже спакувала валізи – розвідка
9 червня, 14:13
Рашисти зруйнували лікарню в Гуляйполі
Окупанти вдарили по лікарні в Гуляйполі: є загиблі (фото)
9 червня, 14:34
ЗСУ продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту
ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський
16 червня, 10:28
Українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога
Росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках – Міноборони
19 червня, 17:23
Майже 50 російських дезертирів вивели з ладу зброю, щоб не воювати в Україні – Генштаб
Майже 50 російських дезертирів вивели з ладу зброю, щоб не воювати в Україні – Генштаб
1 липня, 06:54

Події в Україні

Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень
Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень
«Ворог вкриває килимовими обстрілами». Сили оборони розповіли про бої на Херсонщині
«Ворог вкриває килимовими обстрілами». Сили оборони розповіли про бої на Херсонщині
Росіяни позбавили мешканців Лисичанська доступу до медицини
Росіяни позбавили мешканців Лисичанська доступу до медицини
Нічний обстріл Дніпропетровщини: постраждала 86-річна мешканка (фото)
Нічний обстріл Дніпропетровщини: постраждала 86-річна мешканка (фото)
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
Атака ракет і дронів та загибель української письменниці: головне за ніч
Атака ракет і дронів та загибель української письменниці: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
56K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
30K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
16K
Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу
15K
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави
12K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту