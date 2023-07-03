«Ворог вкриває килимовими обстрілами». Сили оборони розповіли про бої на Херсонщині

Окупанти обстрілами намагаються залякати цивільне населення Херсонщини

Підрив дамби Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити українських військових. Боротьба триває. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Нагадаю, це основний поки що спосіб нашої бойової роботи. Особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає руслом річки Дніпро. Відповідно і робота ускладнюється. Але і робота артилерії, і дистанційних засобів впиву на ворога посилюється», – зазначила Гуменюк.

Окупанти намагаються максимально тиснути на правий берег Херсонщини, щоб залякати цивільне населення.

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«Коли Сили оборони починають активні дії на будь-яких ділянках фронту, ворог починає тиснути на мирне населення, вкриває килимовими обстрілами, щоб налаштувати проти Сил оборони. Мовляв, за часів «руського миру» було спокійніше. Ми намагаємося максимально зачищати смугу, щоб просуватися. Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту, який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що Центр нацспротиву повідомив про можливу епідемію на окупованій Херсонщині.

Триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed.