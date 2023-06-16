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ЗСУ вразили чотири артилерійських підрозділи та важливі об’єкти противника – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вразили чотири артилерійських підрозділи та важливі об’єкти противника – Генштаб
Нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 478 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росія продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно удару по Київщині, застосувавши шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України усі 12 ракет було знищено.

Крім того, протягом доби противник завдав 24 авіаційних ударів, здійснив близько 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів Авдіївки, Веселого та Карлівки Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівка, Золота Нива, Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника та чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника.

Теги: ЗСУ війна Генштаб окупанти

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