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В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар
Мерія Одеси порекомендувала обмежити використання музики та проведення розважальних заходів у місті
фото з відкритих джерел

Унаслідок російського удару вночі 14 червня в Одесі загинуло троє людей

Завтра, 15 червня, в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих від кривавого ракетного удару окупантів 14 червня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

«З метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, у зв’язку із трагедією, яка сталася в ніч з 13 на 14 червня 2023 року внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 15 червня 2023 року оголошено днем жалоби у місті Одесі», – йдеться у документі.

Цього дня на будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з жалобними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені. Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.

Теги: Одеса війна

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