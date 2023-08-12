У Криму окупанти познущалися з дівчат за танці під Сердючку (відео)

«Правопорушниці» мають сплатити штраф у розмірі 15 тис. рублів

Троє дівчат станцювали в аквапарку Алушти під пісню Вєрки Сердючки «Гуляночка». Окупанти змусили їх публічно вибачитися, заспівати пісню про Путіна і виплатити штраф. Про це повідомило окупаційне міністерство внутрішніх справ у Криму і Telegram-канал «Крымский смерш».

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Зазначається, що співробітниці аквапарку віком 19, 20 та 26 років на робочому місці танцювали під пісню Вєрки Сердючки «Гуляночка», зокрема, під слова «Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так».

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Відео поширив Telegram-канал «Крымский смерш», який займається переслідуванням тих, хто виступає проти війни з Україною.

Згодом паблік оприлюднив нове відео з дівчатами, у якому вони просять вибачення «за необдуманий вчинок», висловлюють підтримку учасникам так званої «спеціальної воєнної операції» і співають пісню зі словами «Владимир Путин – молодец».

Як повідомило окупаційне МВС у Криму, дівчата підозрюються в дискредитації армії РФ, оскільки пісня Сердючки – це «тематична пісня українського виконавця з неприпустимим сенсом».

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Окупаційний суд визнав громадянок винними у вчиненні адміністративних правопорушень. «Правопорушницям» призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 15 тис. рублів.

Нагадаємо, міноборони країни-агресорки заявляє, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.

Крім того, в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.