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У Криму окупанти познущалися з дівчат за танці під Сердючку (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Криму окупанти познущалися з дівчат за танці під Сердючку (відео)
Дівчат змусили заспівати пісню зі словами «Владимир Путин – молодец»
фото: скриншот відео

«Правопорушниці» мають сплатити штраф у розмірі 15 тис. рублів

Троє дівчат станцювали в аквапарку Алушти під пісню Вєрки Сердючки «Гуляночка». Окупанти змусили їх публічно вибачитися, заспівати пісню про Путіна і виплатити штраф. Про це повідомило окупаційне міністерство внутрішніх справ у Криму і Telegram-канал «Крымский смерш».

Зазначається, що співробітниці аквапарку віком 19, 20 та 26 років на робочому місці танцювали під пісню Вєрки Сердючки «Гуляночка», зокрема, під слова «Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так».

Відео поширив Telegram-канал «Крымский смерш», який займається переслідуванням тих, хто виступає проти війни з Україною.

Згодом паблік оприлюднив нове відео з дівчатами, у якому вони просять вибачення «за необдуманий вчинок», висловлюють підтримку учасникам так званої «спеціальної воєнної операції» і співають пісню зі словами «Владимир Путин – молодец».

Як повідомило окупаційне МВС у Криму, дівчата підозрюються в дискредитації армії РФ, оскільки пісня Сердючки – це «тематична пісня українського виконавця з неприпустимим сенсом».

Окупаційний суд визнав громадянок винними у вчиненні адміністративних правопорушень. «Правопорушницям» призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 15 тис. рублів.

Нагадаємо, міноборони країни-агресорки заявляє, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.

Крім того, в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Теги: Крим окупанти пісня

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