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Росіяни обстріляли у Херсоні Свято-Духівський кафедральний собор (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Снаряд влучив у підвальне приміщення єпархіального управління

Унаслідок атаки російської армії по Херсону в ніч на 2 жовтня пошкоджень зазнали Свято-Духівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії. Про це повідомила пресслужба Херсонської єпархії.

«У ніч з 1 на 2 жовтня 2023 року під час російського обстрілу Херсону вчергове постраждали Свято-Духівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що снаряд влучив у підвальне приміщення єпархіального управління, а також на територію собору, внаслідок чого було пошкоджено центральний вхід, фасад, ризницю та підсобні приміщення, вибиті шибки у вікнах. Постраждалих немає.

«10 вересня 2023 року, вранці, перед початком недільної Божественної літургії Свято-Духівський кафедральний собор м. Херсона опинився в епіцентрі обстрілів російською армією міста», – нагадали в УПЦ.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни обстріляли Херсон артилерією. Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям, його стан критичний. Ще один цивільний має нетяжкі травми, отримує допомогу лікарів. 

Теги: окупанти Херсон собор обстріл церква

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