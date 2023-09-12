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Зеленський повідомив, коли має бути рішення стосовно відкриття реєстру декларацій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський повідомив, коли має бути рішення стосовно відкриття реєстру декларацій
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він підписав вето на законопроєкт і вже у вересні має бути відкрито реєстри електронних декларацій. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, й стосовно законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок, – зазначив президент.

Також Зеленський цього дня провів Військовий кабінет. 

«Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни», – поінформував глава держави.

Також Зеленський подякував Данії за новий оборонний пакет для України на більш ніж 800 мільйонів євро. 

«Вагоме рішення Данії є сьогодні – найбільший за весь час повномасштабної війни та вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету – понад 800 мільйонів доларів. За змістом – саме те, про що ми домовлялися з пані Премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього!», – відзначив президент.

Очільник України повідомив, що сьогодні дуже продуктивно поспілкувався зі студентами університетів Нідерландів. Це був широкий формат – кілька університетів.

«Доволі політичні були питання. Справді хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир усій нашій землі, усім нашим людям без винятку. Я вдячний Нідерландам – і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане Прем’єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України й за віру в Україну, у наших людей», – розповів Зеленський.

Традиційно президент подякував всім воїнам, які захищають Україну та її народ.

«Сьогодні є за що подякувати всім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. 3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована – дякую вам, воїни, за ваш рух уперед! 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема, ДШВ – дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій! І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці!», – відзначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік. Він підкреслив, що декларації мають бути відкритими одразу, а не через рік. 

 

Теги: окупанти закон Володимир Зеленський президент

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