Під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий склад із ракетами для гелікоптерів (відео)

Українські воїни майстерно знищили склад окупантів

Бійці Сил спецоперацій Збройних сил України вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Командування ССО.

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На складі зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.

Під час ведення аеророзвідки операторами ССО було виявлено скупчення техніки та боєприпасів. Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати було оперативно передано побратимам з артилерії.

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В результаті скоординованих дій артилерійськими засобами Сил оборони завдано ураження по визначених цілях.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

За даними Міноборони України, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 кв. км на Бахмутському напрямку.